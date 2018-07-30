Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 16:01

Üzüm kesim işçi ücretleri belirlendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2018 üzüm sezonu işçi yevmiye ücretlerini açıklayan Ziraat Odası Başkanlığı, üzüm kesme işçisi için 50 lira, sergi işçisi için 60 lira, üzüm çekme ve sepetçi için 65 lira, üzüm bandırma ücretinin ise 75 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Üzüm kesim işçi ücretleri belirlendi

30 Temmuz 2018 16:01


Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, üzüm sezonunda işçilerin çalışma saatinin 8 saat olarak belirlendiğini söyledi. Aktürk, üzüm kesme 50 lira, sergi 60 lira, üzüm çekme ve sepetçi 65 lira, üzüm bandırma ücretinin ise 75 lira olarak belirlendiğini söyledi. Aktürk, dayı başı ücretinin ise 5 lira olarak belirlendiğini ve açıklanan fiyatlara dahil olmadığını ifade etti. Domates toplama ücretlerinin de belirlendiğini dikkat çeken Aktürk, domates toplama 50 lira, çekme 57 lira olarak belirlendiğini, dayı başı ücretinin ise 5 lira olarak belirlendiğini ve açıklanan fiyatlara dahil olduğunu belirti. Aktürk, domates kilo ile toplama ücretinin tonda her şey dahil 50 lira olduğunu, domates makine ile toplama ücretinin ise tonda her şey dahil 42 lira olduğuna vurgu yaptı.


Öte yandan Aktürk, mısır biçerdöver biçme ücretinin 28 lira, silajlık mısır biçme ücretinin ise dekarda 80 lira olarak belirlendiğine sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç