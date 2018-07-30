Üzüm kesim işçi ücretleri belirlendi

Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, üzüm sezonunda işçilerin çalışma saatinin 8 saat olarak belirlendiğini söyledi. Aktürk, üzüm kesme 50 lira, sergi 60 lira, üzüm çekme ve sepetçi 65 lira, üzüm bandırma ücretinin ise 75 lira olarak belirlendiğini söyledi. Aktürk, dayı başı ücretinin ise 5 lira olarak belirlendiğini ve açıklanan fiyatlara dahil olmadığını ifade etti. Domates toplama ücretlerinin de belirlendiğini dikkat çeken Aktürk, domates toplama 50 lira, çekme 57 lira olarak belirlendiğini, dayı başı ücretinin ise 5 lira olarak belirlendiğini ve açıklanan fiyatlara dahil olduğunu belirti. Aktürk, domates kilo ile toplama ücretinin tonda her şey dahil 50 lira olduğunu, domates makine ile toplama ücretinin ise tonda her şey dahil 42 lira olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan Aktürk, mısır biçerdöver biçme ücretinin 28 lira, silajlık mısır biçme ücretinin ise dekarda 80 lira olarak belirlendiğine sözlerine ekledi.