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25 Aralık 2017 16:21

Üzüm üreticileri karşılıksız çekler yüzünden mağdur

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatına düzenledikleri ziyarette vekillerin konuşmasının ardından söz alan 46 yaşındaki üzüm üreticisi Ayfer İnce, üzüm üreticilerinin en büyük sorunu olan karşılıksız çekler yüzünden mağdur olduklarını ve buna bir çözüm bulunmasını istedi.

Üzüm üreticileri karşılıksız çekler yüzünden mağdur

25 Aralık 2017 16:21


Sarıgöl’ün Bağlıca Mahallesinde yaşayan 46 yaşındaki Ayfer İnce adlı üzüm üreticisi kadın AK Parti’li milletvekillerinin salonda yaptıkları konuşmanın ardından milletvekillerinden müsaade isteyerek üzüm üreticilerinin sıkıntılarını dile getirerek adeta üreticinin sesi oldu.



Sadece Bağlıca’nın üzüm parası alacağı 10 milyon TL


Sadece kendi oturduğu mahalleden geçen yıl için 10 milyon TL üzüm parasının ödenmediğini aktaran Ayfer İnce, "Benim 29 dekar üzüm bağım var. Geçen yıl benim oturduğum Bağlıca Mahallesinden 10 milyon TL üzüm parası ödenmedi. Benim de ödenmedi. Çekler karşılıksız çıktı. Bu yıl ne olacağı da belli değil. Bu yıl da paramız ödenmezse ben iki öğrenci okutmaktayım. Çocuklarıma nasıl okutacağım. Çiftçi olarak borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Bağlarımıza haciz gelecek duruma düşeceğiz. Üzüm alıcıları bir yıl başka gelecek yıl başka firma adları ile gelerek üzüm alıyorlar. Bir de para ödemeden gidiyorlar. Çek var ama alacaklı olduğumuz kişilerin üzerinde mal yok. Şimdi de ödeme emri ile ödeme yapmaktalar. Süre uzun, şimdilik ödeme günü bekleniyor. Bu duruma çare getirilmeli. Üreticiler mağdur olmasın" dedi.


Çiftçinin sesi olan Ayfer İnce’nin konuşmasından sonra açıklama yapan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise şu cevabı verdi: "Çeklerle ilgili düzenleme getirildi. Karşılıksız çeklere ceza getirildi. Bakınız bunun en güzel çaresi çiftçilerin birlik olması ve kooperatif çatısı altında toplanmasıdır. Gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapılacak."




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