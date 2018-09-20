Üzüm üreticilerinin sorunları anketle araştırıldı

Anket uygulaması kapsamında Alaşehir ve çevresinde bulunan Yeşilyurt, Piyadeler, Tepeköy, Akkeçili, Killik, Subaşı, Şahyar, Caberfakılı gibi mahallelerde üzüm üreticileri ile yapılan yüz yüze görüşmelerde, bağlarda beslenme bozuklukları, gübrelemede yapılan hatalar, toprak analizi, yaprak analizi, organik madde ve yeşil gübreleme işlemleri yapılmadığı tespit edildi. Sulama suyu kalitesinin istenilen düzeylerde olmadığı ve bor toksitesi olan bağ alanları da yapılan anketle ortaya çıkarıldı. Üreticiler, kuru ve yaş üzüm fiyatlarının istikrarsızlığı, pazarlamada sıkıntılar yaşandığı, mazot, gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksek olduğu dile getirildi. Çözüm konusunda ise kooperatif kurulması önerisi sunuldu. Yapılan anket çalışmasıyla ilgili bilgi veren MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Şenay Aydın, "Türkiye'nin üzüm ambarı olan Alaşehir ve çevresinde üzüm üreticilerinin sorunlarının tespiti ve çözüm yollarıyla ilgili ortaklaşa bir anket çalışması yaptık. Bizzat sahaya inerek, üreticilerle yüz yüze görüştük. Elde ettiğimiz sorunları değerlendirdik. Üreticilerin bağlarda; bakım, beslenme, gübreleme, toprak analizi gibi değişik konularda teknolojinin tespit ettiği teknik çalışmalar yerine, çoğunlukla atadan kalma çiftçilik yapıldığı, zirai amaçla düzenlenen toplantılara genellikle katılmadıkları belirlendi. Üreticilerin en büyük şikayetleri ise girdi maliyetlerinin yüksek olması, üzüm fiyatlarında istikrarsızlık yaşandığı, çözüm olarak da kooperatifleşmeyi önerdikleri görüldü. Bu alanda çalışmalarımız ve çözüme yönelik araştırmalarımız devam edecek" dedi.