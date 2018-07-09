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09 Temmuz 2018 16:29

Üzüm üreticisi taban fiyatların erken açıklanmasını istiyor

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, hasadına başlanan üzümde taban fiyatların erken açıklanması gerektiğini belirterek, "Üzüm, tüccarın eline düştükten sonra taban fiyatını açıklamanın bir anlamı kalmıyor.

Üzüm üreticisi taban fiyatların erken açıklanmasını istiyor

09 Temmuz 2018 16:29

Yani üzüm kesmeye başlamadan önce müdahale alım fiyatı açıklanacak ki vatandaş ona göre tedbir alacak" dedi.


Türkiye’de üzüm diyarı olarak bilinen Manisa’da üzüm hasadına bazı bölgelerde başlanırken, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, üzüm fiyatları ve beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Altındağ, dolu yağışlarının Manisa merkez başta olmak üzere Alaşehir, Saruhanlı, Sarıgöl’de etkili olmasının üzümde rekolteyi düşürdüğünü ifade etti. Alaşehir’de üzüm hasadının başladığını, yaş üzüm ihracatının ise önümüzdeki haftalarda başlayacağını belirten Altındağ, "Alaşehir’in ardından Sarıgöl’de üzüm hasadı başlıyor. Daha sonrasında ise il genelinde üzüm hasadımız başlayacak. Şu anda üzüm fiyatları iyi. Tabii bu her sene oluyor. İlk başta bir folyo çıkıyor, tavan yapıyor. Sonra iniyor. Bu sene böyle bir durumun yaşanmamasını diliyoruz. Bugüne kadar doların yüksek olmasını hep zarar olarak gördük ama bu sene inşallah doların yüksek olması çiftçiye iyi yönde yansıyacak. Geçen yıl üzümde sıkıntı yaşadık. İhracatta sıkıntılar yaşandı. Tabii yaş üzümün kilo fiyatı tarlada oldukça düşüktü. Ama bu sene iyi rakamlardan başladı. Şu zamanda kuru üzümün fiyatı 7 lira civarında. Bu fiyatların düşmeyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.


Altındağ, çiftçilere açığa üzüm dökmemeleri konusunda uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Altındağ, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Burada çiftçimize şu düşüyor. Hepsi birden bir anda açığa üzüm dökmesinler. İhtiyaçları olduğu kadar üzüm satarlarsa üzüm fiyatları düşmez. Bir anda çiftçimiz, açığa tüccara yüklenince tüccar da bundan kar elde edip fiyatları düşürmek zorunda kalıyor. Bu yıl üreticinin girdi fiyatları çok. Üretici yüksek maliyetle üretim yaptı. Fiyatlar gerilemediği takdirde çiftçi bu yıl rahat bir nefes alacak."


Taban fiyatlarının belirlenmesi noktasına da değinen Altındağ, "Bu sene rekolte yakından açıklanacak. Çalışmalar devam ediyor. Üzüm tüccarın elinde düşmeden bu fiyatlar açıklanmalı. Üzüm, tüccarın eline düştükten sonra taban fiyatını açıklamanın bir anlamı kalmıyor. Yani üzüm kesmeye başlamadan önce müdahale alım fiyatı açıklanacak ki vatandaş ona göre tedbir alacak. Bizim istediğimiz kuru üzüm hasadı başlamadan bu fiyatın açıklanması” şeklinde konuştu.




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