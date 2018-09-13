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Üzüm yüklü kamyon tarlaya uçtu: 2 yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm yüklü kamyonun tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm yüklü kamyonun tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gürsu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den yüklediği üzümle Salihli yönüne seyir halinde olan Sebahattin K. (61), 45 TA 8058 plakalı kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Sebahattin K. ile yanındaki Rislem E. (54) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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