Üzümde ihracat erken başlıyor

Superior Seedless ihracatında bayağı bir erkencilik var. Sultani Çekirdeksiz Üzüm için ise Temmuz’un 15’inden sonra çalışmalar yoğunlaşacak. Sultani Çekirdeksiz için de 15 Temmuz’dan sonraki bir güne ihracat izni vereceğiz” dedi.

Hasat zamanı başlayan erkenci üzümlerin ihracat tarihleri de belli olmaya başladı. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, “Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Başkanlığında kurumumuzun da içinde bulunduğu heyet, ‘Superior Seedless’ üzüm çeşidi için ihracat başlama izin tarihlerini belirledi. 9 Temmuz hasat, 11 Temmuz ihracat olarak belirlenen tarihler 2017 yılında 22 Temmuz hasat, 24 Temmuz ihracat olarak gerçekleşmişti” şeklinde konuştu.

“İhracatçılarla beraber ihracat tarihlerini belirliyoruz”

Ünal, gerçekleştirilecek ihracatın hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, “Ekonomi Bakanlığı, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü kapsamında oluşturduğu, bizim de içinde bulunduğumuz heyet, araziye çıkarak örnekler alıyor. Alınan örneklerin Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün laboratuvarlarında analizleri yapılıyor. Yapılan analizler sonucunda toplanana ürünlerin olgunluğu belirleniyor. Buna göre Manisa’da erkenci bölgeler başta olmak üzere hangi bölgede Superior Seedless üzüm çeşidi ne zaman olgunlaşır diye karar veriyoruz. Ona göre de düzenlediğimiz bir toplantıda ihracatçılarla beraber ihracat tarihlerini belirliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sultani çekirdeksizde 15 Temmuz’dan sonra çalışmalar yoğunlaşacak”

Bu yıl Superior Seedless ihracatında erkencilik olduğunu belirten Ünal, “İhracat tarihi geçen yıl 22 Temmuz’du, bu yıl 9 Temmuz’a kadar düştü. Superior Seedless ihracatında bayağı bir erkencilik var. Sultani Çekirdeksiz Üzüm için ise Temmuz’un 15’inden sonra çalışmalar yoğunlaşacak. Sultani Çekirdeksiz için de 15 Temmuz’dan sonraki bir güne ihracat izni vereceğiz” dedi.

Ünal, geçen sene yaş üzümde yaklaşık 280 bin ton ihracat, 200 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre üzüm, 2016-2017 Ocak-Aralık Ayı Türkiye geneli yaş meyve ve sebze ihracat yapılan ilk 20 ürün arasında 4’üncü sırada yer aldı. Ocak-Aralık 2016 verilerine göre 174 bin ton ihraç edilen üzümden 105 milyon dolar gelir elde edilirken; Ocak-Aralık 2017 verilerine göre 279,9 bin ton ihraç edilen üzümden 197 milyon dolar gelir elde edildi.