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08 Temmuz 2018 15:01

Uzunburun için ÇED raporu alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve Manisa’nın 40 yıllık vahşi depolama sorununu ortadan kaldıran Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin ‘‘Entegre Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Kapasite Artışı’, ’Yakma Tesisi’ ve ’75 MW Kapasiteli Elektrik Enerji Santrali Projesi’ için ÇED raporu alındı.

Uzunburun için ÇED raporu alındı

08 Temmuz 2018 15:01


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce hayata geçirilen Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisinin kapasitesinin 3 milyon metreküpten 10 milyon metreküpe çıkarılması, çöpün yakılıp elektrik enerjisi üretilebilmesi için katı atık yakma tesisinin yapılması, atıktan türetilmiş yakıtın yapılabilmesi için gerekli olan ÇED olumlu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşüyle 2 Temmuz 2018 tarihi itibariyle alınarak gerekli izin süreci tamamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “Manisa’nın 2050 yılına kadarki atık projeksiyonunu ve oluşabilecek atık planı göz önüne alındığında bu ÇED ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki tüm ilçelerin evlerden kaynaklı atığını, fabrikalardan kaynaklı endüstriyel atığını, arıtma tesislerinden kaynaklı olan arıtma çamuru ve diğer atıkların bertarafını sağlanarak çevre dostu tesisin devamlılığı sağlanmış olacak” dedi.


Tesiste hali hazırda 5 ilçenin çöplerinin alınıp bertaraf edildiğini dile getiren Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “ÇED revizyonu ile 17 ilçede evlerden kaynaklı katı atıkların ilçelere kurulan ve kurulmaya devam edilen transfer istasyonları ile taşınarak vahşi depolanması engellenecek. Bu atıkların geri dönüşümü mümkün olanları geri dönüştürülecek, organik kısımları kompost gübre yapılacak. Geri dönüşümü mümkün olmayanları da şimdilik gömme ile yapacağımız yakma tesisinin ardından da yakılarak enerjiye çevrilip bertarafı sağlanacak” diye konuştu.


Türkiye genelinde en büyük ÇED


ÇED revizyon işinin yaklaşık bir buçuk yıl sürdüğünü belirten Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “Bu karar Türkiye genelinde alınmış olan en kapsamlı ve büyük ÇED olma özelliğine de sahip. Yani hem birinci sınıf düzenli depolamanın hem ikinci sınıf düzenli depolamanın hem çamur kurutma tesisinin hem yakma tesisinin hem sera üretimin hem de 10 milyon metreküp atık depolama kapasite artışı ile Türkiye’de tek bir bölgede bunların tamamını bulunduran en büyük ve tek ÇED olma özelliğini taşıyor. Umuyoruz Manisa için hayırlısı olur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde yapmış olduğumuz çevreci yatırımların ardı arkası kesilmez ve bu şekilde ülkemizin, Manisa’mızın hak etmiş olduğu noktaya gelmesine katkıda bulunuruz. En yakın zamanda yakma tesisinin temellerini de atmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.




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