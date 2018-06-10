Uzunburun’da engelliler için iftar programı

Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun Mahallesi’nde hizmete kazandırılan caminin açılışı gerçekleştirildi. Caminin açılışından sonra mahalle muhtarlığı tarafından engelli derneklerinin üyeleri için iftar yemeği düzenlendi. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’un katılımlarıyla gerçekleştirilen programa; MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, engelli derneklerinin başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda engelli derneği üyesi katıldı. Genel Müdür Coşkun ve Muhtarlar Derneği Başkanı Pehlivan, açılışı gerçekleştirilen camide engelli vatandaşların da kolaylıkla ibadet edebilmesi için yapılan çalışmalardan ve engelliler için düzenlenen iftar yemeğinden dolayı engelliler dernekleri adına Uzunburun Mahalle Muhtarı İbrahim Çakır’a teşekkür plaketi verdi.

Uzunburun Mahalle Muhtarı İbrahim Çakır, mahalleye kazandırılan caminin açılışına katılan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Muhtar Çakır, “Mahallemizde ibadet etmek için inşa ettiğimiz camimizin açılışını bu mübarek günde yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Davetimizi geri çevirmeyip bizleri onurlandıran misafirlerimize teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan da bir konuşma yaparak, “Uzunburun Mahalle Muhtarımız İbrahim Çakır’a engelli dernekleri için düzenlemiş olduğu iftar yemeği ve yeni açılan camide engelli vatandaşları düşünerek yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ise mübarek Ramazan ayında müstesna bir hizmetin açılışında bulunmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün sizlere selam ve sevgilerini iletiyorum. Böyle güzel bir ibadethaneyi mahalleye kazandıran Mahalle Muhtarımız İbrahim Çakır’a teşekkür ediyorum. Allah hizmetlerini kabul etsin. Dinimizin de ifadesidir: ‘İnsanın en faydalı olanı, insanlığa hizmet edenidir.’ İnanıyorum ki muhtarımızın yaptığı hizmet, O’nun amel defterine işlenecektir. Allah hizmetlerinin devamını nasip etsin. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel ibadethaneyi Allah hayırlara vesile etsin. Hayırlı olsun” dedi.