Vali Deniz AK Parti'lileri ağırladı

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte göreve yeni başlayan Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Kısa bir süre önce Manisa Valiliğine atanan Ahmet Deniz'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. AK Parti Manisa İl Başkanı ve yönetimi de Vali Deniz'i ziyaret ederek hem 'Hoş geldiniz' dedi hem de Manisa'yı ve Manisa'daki siyaseti anlattı. Başkan Mersinli, “Şehzadeler şehri Manisa inşallah size hayırlar getirir. Hem sizin için, hem memleket için, hem de Manisa için hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlarımız var. Güvenilir bir şehir. Dünyanın en iyi yatırım kentlerinden biri seçildi. Hem ekonomik, hem siyasi, hem de sosyal olarak istikrarlı bir şehir. Valilik makamının gücü, kuvveti, hükümeti temsil noktasında başarılı olacağına inanıyoruz. AK Parti olarak yerel seçimler öncesi, sonrası olarak çalışmalarımızı hızlı bir şeklide sürdürüyoruz. Manisa'da sakin bir siyasi atmosfer her zaman var. Nezaket çerçevesinde seçim çalışmaları oluyor. AK Parti olarak her zaman size destek vermeye hazırız. Biz sizin buraya vali olarak atanmanızdan çok memnunuz. İnşallah nüfusu 1,5 milyona yaklaşan Manisa'da güzel işler yapacağınıza inanıyorum.” diye konuştu.

Başkan Mersinli ve ekibine ziyaretten dolayı teşekkür eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye'nin her ilinin ayrı güzel olduğunu söyledi. Manisa'nın ciddi bir potansiyeli olan bir il olduğunu belirten Vali Deniz, son 15 yılda yaşanan dış saldırıların daha fazla sorumluluk almaya yönlendirdiğini kaydetti. Zor bir coğrafyada yaşadıklarının altını çizen Vali Deniz, “Bu ülke için şahadete giden yiğitlerimiz var. 15 Temmuz'u yaşadık. Güneydoğu'da çok mesafe almamıza rağmen kayıplarımız oluyor. Ama çok iyiye gidiyoruz. Birkaç yıl sonra Allah izin verirse Türkiye'de terör konuşulamaz hale gelir. Böyle bir strateji gidiliyor. Ciddi mesafeler alındı, devletin bütün birimleri tarafından. Bize düşen daha gelişmiş bir Türkiye'yi nasıl yapabiliriz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e daha güçlü bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağız. İnşallah hep beraber bir şeyler yapacağız.” dedi.