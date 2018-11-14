Vali Deniz ilk toplantısını vali yardımcıları ve kaymakamlarla yaptı

Geçtiğimiz günlerde Manisa'ya atanarak görevine başlayan Vali Ahmet Deniz, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları ile toplantı yaptı.

Valilik Brifing Salonu'nda yapılan toplantıda Vali Deniz, Manisa'ya atanmasından ve birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluk duyduğunu ifade ederek, görev yaptıkları dönemde halkın gönlüne dokunacaklarını, eğitimi çalışmalarının önüne koyacaklarını söyledi. Sanayi ve tarım şehri olan Manisa'nın sahip olduğu turizm potansiyelini kullanarak yatırım ve tanıtım ile hep beraber daha ileriye götürmek için çalışacaklarını söyleyen Vali Deniz, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için Manisa olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını ve çok çalışacaklarını belirtti.

Okullarda nitelikli eğitimi daha yukarılara çıkarmak için hep birlikte okul öncesinden başlayarak çalışacaklarını, okul öncesinde yüzde 70'ler civarında olan okullaşma oranını yüzde 100'lere çıkaracaklarını söyleyen Vali Deniz, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,spor kültürünü oluşturmak, kulüplerin altyapılarını güçlendirmek ve okullarla sporu bütünleştirmek hedefini anlattı.

Manisa'da yüksek teknolojik ürünleri, katma değeri yüksek ürünleri üretmek için arayış içinde olacaklarını da kaydeden Vali Deniz, “Hep beraber güzel bir Manisa için, hükümetimizle, yerel idarecilerle, basın mensuplarının da desteğiyle çalışacağız. Halkımızla iç içe olacağız. Hazırladığımız halkın kalbine dokunacak projeleri basın aracılığıyla halkımıza duyuracağız. Görevimizi yaptıktan sonra alacağımız hayır ve dualar bizim en büyük kazancımız olacak. Hepinize kolaylıklar diliyorum” dedi.