Vali Deniz Manisa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Manisa'da dün göreve başlayan Vali Ahmet Deniz kısa bir süre önce hizmete giren Manisa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Manisa'daki görevinin ikinci gününde kısa bir süre önce hizmete giren Manisa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz'e, Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Zafer Ulusan, YDA İşletme Direktörü Ömer Kurtay ve diğer yetkililer katıldı.

Çocuk bölümünde yatan hastaları ziyaret eden Vali Deniz, çocukları severek ‘Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Poliklinik bölümünde de incelemeler yapan Vali Deniz, hasta bekleme salonunda hasta ve hasta yakınları ile sohbet ederek yakından ilgilendi.

Daha sonra Başhekim Zafer Ulusan'ın makamına geçen Vali Deniz, Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Zafer Ulusan ve YDA İşletme Direktörü Ömer Kurtay'dan hastane ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Manisa Şehir Hastanesini çok beğendiğini ifade eden Vali Deniz, “Son yıllarda Türkiye'de sağlık alanında çok ciddi anlamda gelişmeler olmuştur. Hastanemiz beş yıldızlı otel konforunda yapılmış. Hiç kimsenin hasta olmasını dilemeyiz, ancak şifa bulmak için bu hastaneye gelecek hastaların her türlü ihtiyacı düşünülmüş” dedi.