Vali Deniz, MOSB'da incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB)'nde incelemelerde bulundu. Manisa OSB yönetimini ziyaret ederek bilgi alan Vali Deniz fabrikalarda da incelemelerde bulundu.

Vali Deniz ilk olarak MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek'i ziyaret etti. MOSB Bölge Müdürü Funda Karaboran burada MOSB hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi.

Sunum sonrasında Vali Deniz, MOSB SCADA Merkezini inceledi. Daha sonra MOSB'da faaliyette bulunan Tirsan Kardan, Viessmann ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikalarını ziyaret ederek incelemede bulundu. Tirsan Kardan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Viessmann Genel Müdürü Nurten Üner ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrika Müdürü Metin Bayır ile bir araya gelen Vali Deniz, işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tirsan Kardan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, kendi yazmış olduğu ‘Anılarla Egede Otomotiv Tarihi' adlı kitabını Vali Deniz'e hediye etti.

Vali Deniz, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesinin ülke ve Manisa açısından önemini vurgulayarak Manisa Organize Sanayi Bölgesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.