Vali Deniz ve Başkan Ergün'den birliktelik vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Vali Deniz'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Ergün, “İnşallah bundan sonraki süre içerisinde sizlerle birlikte Manisamız için güzel hizmetlere imza atarız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Valiler Kararnamesi ile Batman Valiliğinden Manisa Valiliği görevine atanan Vali Ahmet Deniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Deniz'e çiçek takdim eden Başkan Ergün, Manisa'nın Ege Bölgesi'nin en güzel şehirleri arasında yer aldığını belirterek, “Manisamız ve sizin için hayırlı olsun. Allah hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Yaklaşık 9 buçuk senelik görev sürem içerisinde her zaman kurumlar arasında uyum içerisinde çalışmak, hep dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi oldu. Bu süre içerisinde çok değerli valilerimizle çalışma fırsatı bulduk. Hepsi sağ olsunlar güzel ilişkiler içerisinde güzel işleri Manisa'ya kazandırma gayreti içerisinde olduk. İnşallah bundan sonraki süre içerisinde sizlerle de güzel hizmetlere imza atarız diye düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ahmet Deniz ise, “Makamlar mevkiler gelip geçici. Önemli olan vatandaşımıza güzel hizmet edebilmek” diye konuştu.