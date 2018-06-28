Vali Güvençer Alaşehir’de muhtarlarla buluştu

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Alaşehir’deki muhtarlarla bir araya geldi. Vali Güvençer, düzenlenen muhtarlar buluşmasında muhtarların istek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Toplantıda konuşan Vali Güvençer bir yıl kadar önce yapılan toplantının ardından yeniden bir araya geldiklerini belirterek, “Geçirdiğimiz bir yıl içerisinde hem Manisa’dan, merkezden bulunduğum makamdan baktığımda, hem değerli çalışma arkadaşlarımın bana ilettikleri, raporladıkları müstakil meselelerde ülke bütünü ve Manisa bütünüyle beraber Alaşehir’de de iyi mesafeler aldığımızı, bazı meselelerin çözüldüğünü, bazılarının çözüm yoluna girdiğini görüyorum, bunu da mutlulukla ifade etmek istiyorum. Bir önceki toplantıda da ifade etmiştim, ortada verimli olmak, sorun çözmek, daha iyi bir gelecek için adımlar söz konusu olduğunda başarı ortak. Birinci derecede gözükmese bile vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu başarıda birinci pay sahibi. Sonrasında elbette yöneticiler, kamu hizmetkarları, yerel otoriteler vesaire. Zor ama gıpta edilecek bir konumdasınız. Bir taraftan bu başarıda temel, asli fonksiyon sahibi, hemşerilerimizin vatandaşlarımızın temsilcisi sıfatıyla pay sahibisiniz, öte yandan birer kamu görevlisi, birer kamu hizmetkarı olarak hem merkezin bulunduğunuz mahallede temsilcisi, kamu otoritesi, kullanıcısı, aynı zamanda da mahallelerinizin, yerelin seçilmiş yöneticileri olarak bu başarıda sizlerin payı çok yüksek. Ellerinize ve emeklerinize sağlık. Kalan, biriken, yeni oluşan, çözüm bekleyen, geçen sene dile getirildiği halde bu sene bir kez daha dile getirilme ihtiyacı olan konular olduğunu elbette biliyorum” dedi.

Konuşmasında tarımda sulamanın önemine değinen Vali Güvençer, ülke genelindeki sulama yatırımlarında Manisa ve Alaşehir’in büyük pay sahibi olduğunu ifade ederek, yapılacak yeni yatırımlar ile çok daha iyi mesafeler alınacağını vurguladı. Vali Güvençer, Şahyar göletinin 2018 ek yatırım programına veya olmazsa 2019 yatırım programına alınmasının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce teklif edildiğini müjdeledi.

Toplantıya Vali Güvençer’in yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Mahalli İdareler Müdürü Polat Yılmaz, il ve ilçe daire müdürleri ile Alaşehirli muhtarlar katıldı.