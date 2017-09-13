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13 Eylül 2017 13:45

Vali Güvençer, Almanya İzmir Başkonsolosu Lassig’i ağırladı

Geçtiğimiz Ağustos ayında göreve başlayan Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr.

Vali Güvençer, Almanya İzmir Başkonsolosu Lassig’i ağırladı

13 Eylül 2017 13:45

Rainer Lassig, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkonsolos Dr. Rainer Lassig, “Sayın Valim, bugün burada bulunmaktan ve sizinle tanışmaktan büyük mutluluk duymaktayım. İzmir’in yeni başkonsolosuyum. Ağustosta göreve başladım. Benim görev yerim sadece İzmir’i kapsamıyor. Dolayısıyla görev alanıma giren önemli, büyük diğer illeri ziyaret ediyorum” diye konuştu.


Vali Güvençer de, nezaket ziyareti nedeniyle Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig’e teşekkür ederek, “Hem ülkemize hem de Manisamıza yapmış olduğu ziyaret sebebiyle ’hoş geldiniz’ diyorum. Dilerim İzmir’de görev yaptığınız süre içerisinde, gereken her yer ve zamanda iki ülkenin kadim dostlukları çerçevesinde işbirliklerimiz güzel sonuçlar verir. Tekrar nezaket ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.




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