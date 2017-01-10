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10 Ocak 2017 18:08

Vali Güvençer dernekleri kabul etti

Vali Güvençer dernekleri kabul etti

10 Ocak 2017 18:08

Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun ve Yönetimi ile Manisa Din Görevlileri Derneği Başkanı Gürcan Kartal ve Yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Sagun Vali Güvençer’in kendilerini kabul etmesi nedeniyle teşekkür ederek, “Öncelikle Derneğimizin açılışına katılması nedeniyle Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Derneğimizin 60 üyesi var. Ziyaretinize kadın kollarımız ve derneğimizin üyeleriyle geldik. Amacımız, şehit ve gazi aileleriyle daha yakından ilgilenmek. Kadınlarımızın el becerileri daha farklıdır ve bu el beceri sayesinde dezavantajlı gruplarla beraber Yeniden Bir Yaşam Derneği ile bir protokol imzaladık. Manisa’mıza ne yapabiliriz, şehit ve gazilerimize nasıl yardımcı olabiliriz, çocuklarımıza, evde oturan hanımlarımız için neler yapabiliriz gibi. Manisa için hediyelik eşyalar adına ne yapabiliriz? Manisa’da küçük hediyelik eşyalar yok, sadece mesirimiz var. Bu konuda sayın Valimizin de fikirlerini ve desteğini almak adına ziyarete geldik” şeklinde konuştu.
Vali Güvençer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneğinin yeni kurulan bir dernek olmasına rağmen kısa zamanda güzel işler başaracaklarına inandığını söyledi.
Daha sonra Manisa Din Görevlileri Derneği Başkanı Gürcan Kartal ve yönetimi de Vali Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarından dolayı tebrik edip başarılar diledi.



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