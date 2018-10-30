Vali Güvençer, dünya üçüncüsü judocuyu ödüllendirdi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, son zamanlarda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla Manisa'nın ve Türkiye'nin gururu olan judocu Mert Şişmanlar'ı makamında kabul ederek ödüllendirdi.

17-21 Ekim tarihleri arasında Bahama Adaları'nda gerçekleşen Gençler Dünya Judo Şampiyonasında 90 kiloda bronz madalya alan ve bu akşam 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası için Macaristan'a gidecek olan Mert Şişmanlar, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından çeşitli hediyeler ve altınla ödüllendirildi. Ziyarette konuşan Judo Dünya üçüncüsü Mert Şişmanlar, elde ettiği başarının kendisini çok mutlu ettiğini ve amacının daha iyisini yapmak olduğu belirterek, bunun için daha çok çalışacağını söyledi. Mert Şişmanlar, “Bu akşam 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası için Macaristan'a gideceğim. Geçtiğimiz Eylül ayında Sofya'da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonasında ikincilik elde etmiştim. 17-21 Ekim tarihleri arasında Bahama Adaları'nda gerçekleşen Gençler Dünya Judo Şampiyonasında 90 kiloda bronz madalya aldım. İnşallah olimpiyatlarda da en güzel şekilde ülkemi temsil edip altın madalyayı kazanacağım” dedi.

Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, başarılı sporcunun daha iyi dereceler alacağına inandığını söyledi. Çalışmalarında başarılar dileyen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “Biz senden kuvvet alıyoruz, kutluyoruz ve başarılarınla övünüyoruz. Hem senin,hem hocalarının ellerine, emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.

Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve sporcunun antrenörleri de katıldı.