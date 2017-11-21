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21 Kasım 2017 18:51

Vali Güvençer, engelli gençlerin çalışmalarını inceledi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Yaşam Merkezi (ZEKİ) ve Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisini ziyaret etti.

Vali Güvençer, engelli gençlerin çalışmalarını inceledi

21 Kasım 2017 18:51


İlk olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek personel ile görüşen Vali Güvençer, İl Müdürü Doç.Dr. Erbil Kalmış’tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Vali Güvençer, daha sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış ile birlikte MOSB bünyesinde faaliyet gösteren 96 zihinsel engellinin çalışabileceği şekilde yapılan ZEKİ Yaşam Merkezini ziyaret etti. Burada MOSB Başkan Danışmanı Nihat Akyol Vali Güvençer’e Yaşam Merkezini gezdirerek bilgi verdi. ZEKİ Yaşam Merkezi’nde çalışan gençler ile yakından ilgilenen Vali Güvençer’e gençler de sarılarak sevgilerini gösterdi. Vali Güvençer, örnek bir tesis olan merkezin engelli gençlerin iş hayatına katılarak kendi ayakları üzerinde durmalarında önemli rol oynadığını söyledi.


Vali Güvençer daha sonra Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) Spor Salonu’nda incelemede bulundu. Burada MOSTEM Okul Müdürü Mehmet Yiğitkanlı Vali Güvençer’e bilgi verdi.MOSTEM’i daha önce ziyaret eden Vali Güvençer, yeni inşa edilen spor salonunun da Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir salon olduğunu, öğrencilerin spor salonundan en iyi şekilde yararlanarak fiziksel gelişimlerine olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Vali Güvençer, Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisini de ziyaret ederek Koordinatör Buket Kaner Çelikel ve görev yapan diğer personel ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.




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