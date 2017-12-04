Vali Güvençer, eski Bakan Ramazanoğlu’nu ağırladı

Valilik makamında Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Vali Güvençer’i ziyaretinin ardından 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yıldönümü vesilesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesinde vereceği konferansta gençlerle bir araya geleceğini söyledi. Vali Güvençer de Ramazanoğlu’na ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, kendisini Manisa’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.