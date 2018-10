Vali Güvençer Gölmarmaralı muhtarlarla buluştu

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Gölmarmaralı muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki sorunları dinledi. Vali Güvençer, toplantı öncesi Gölmarmara Kaymakamı Hüseyin Karameşe'yi makamında ziyaret etti. Kaymakam Karameşe İlçe hakkında Vali Güvençer'e brifing verdi.

Manisa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü Koordinesiyle Gölmarmara Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güvençer, “Toplantının hemen başında hem şahsım hem de bugün birlikte vilayetten gelen arkadaşlarım adına hürmetle selamlıyorum. Tam bir yıl sonra yeniden bir araya geldik. Geçen toplantıda da ifade etmiştim, bizlere lütfedilen zaman çerçevesinde dünya ile, ülke ile beraber Gölmarmara'mız da gelişiyor, değişiyor, mesafe alıyor. Bunda her birimizin emekleri var, özellikle siz muhtar kardeşlerimiz mutlak surette, belki de her birimizden biraz daha fazla, özellikle mahallelerinizde değişen, olan biten konularda emekleriniz var. Öncelikle ellerinize emeklerinize sağlık, sizlere teşekkür ediyorum. Fırsat olursa önümüzde yeni bir hizmet yılı daha açılmış durumda. İnşallah geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar almış olduğumuz mesafe gibi Allah ömür verir de yine bir araya gelebilirsek bir şeylerin değiştiğini, bu değişimde de bizlerin payı olduğunu görüp mutlu olacağız. Her birinize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Toplantıda Gölmarmara Kaymakamı Hüseyin Karameşe Gölmarmara'da yapılan 2017 yılı muhtarlar toplantısında mahalle muhtarları tarafından dile getirilen sorunlar ve istekleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve Gölmarmara ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz de, Gölmarmara'da belediyenin yapmış olduğu çalışmalar ile geçen yıl muhtarlar tarafından dile getirilen talepler hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplantıda Muhtarların istek ve sorularını İl ve İlçe daire müdürleri not alarak cevaplandırdı. Vali Güvençer, toplantının ardından Gölmarmaralı muhtarlar ile tek tek tokalaşarak vedalaştı. Vali Güvençer toplantının ardından Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ü makamında ziyaret etti.

Toplantıya Vali Güvençer'in yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Gölmarmara Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Gölmarmara MASKİ Sorumlusu Lütfi Ersöz, İl ve İlçe daire müdürleri ile Gölmarmara mahalle muhtarları katıldı.