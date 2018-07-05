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05 Temmuz 2018 16:17

Vali Güvençer’: “Grandmedical Manisaspor önemli bir değer”

Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından yönetime gelen Grandmedical Manisaspor Kulübü Başkanı Bülent Baygeldi ve Kulüp Genel Sekreteri Muhsin Seven Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Güvençer’: “Grandmedical Manisaspor önemli bir değer”

05 Temmuz 2018 16:17


Kendilerini kabulü nedeniyle Vali Güvençer’e teşekkür eden Grandmedical Manisaspor Kulübü Başkanı Baygeldi, 10 Haziran’da yapılan olağan genel kurulun ardından yönetime geldiklerini belirterek, nezaket ziyaretinde bulunmak, Grandmedical Manisaspor Kulübü ile ilgili projelerini anlatmak ve Vali Güvençer’in önerilerini almak amacıyla geldiklerini dile getirdi.


Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan Bülent Baygeldi’ye teşekkür ederek yeni yönetime seçilmeleri nedeniyle tebrik etti. Grandmedical Manisaspor’un Manisa’nın bir değeri olduğunu ifade eden Vali Güvençer, yeni yönetimin Kulübün geçirdiği zor günlerin atlatılmasında önemli çalışmalar yapacağına inandığını söyleyerek başarılar diledi.


Başkan Baygeldi, ziyaret anısına Vali Güvençer’e kulübün formasını hediye etti.




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