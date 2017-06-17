Vali Güvençer hastanede askerleri ziyaret etti

Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan zehirlenme vakasından sonra hastaneye gelerek askerlerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Manisa Devlet Hastanesine gelerek askerlerin son durumları hakkında Manisa Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç ve Manisa Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ayhan Korkmaz’dan askerlerin son durumları hakkında bilgi aldı. Hastane girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “Toplam 5 bin 801 acemi erimizin eğitim aldığı Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığımızda bu akşam 21.30-22.00 sıralarında sadece 1 bölüğümüze ait toplam 85 Mehmetçiğimiz mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tugay revirimize müracaat etti. Ancak kısa zaman önce yaşadığımız acı tecrübe sebebiyle çocuklarımızın durumu ciddiyetle değerlendirilip bu 85 Mehmetçiğimizden 69’u Manisa’daki devlet hastanelerimize sevk edildiler. Çocuklarımızın çok ağır durumu olmamakla birlikte hemen teyakkuza geçen Sağlık Müdürlüğümüz ve hastanelerimiz bu 69 çocuğumuzu ilk müşahedenin hemen sonrasında 24 saat müşahedede tutmak üzere servislere yatışlarını sağladılar. Çocuklarımız 24 saat müşahede altında tutulacaklar. İlk laboratuar sonuçlarına göre çocuklarımızdan alınan numunelerde şimdilik adı konulabilecek bir toksinolojik maddeye rastlanmamakla birlikte olay bütün ciddiyetiyle takip edilerek ancak 24 saatin sonunda daha nihai bir cevap verilebilir. Ancak 22.30 itibariyle tugay revirine yeni vakaların müracaat etmemiş olması yani önünün kesilmiş olması artı rahatsızlık şikayetiyle müracaat eden çocuklarımızda sadece mide bulantısı ve kusma olması mide bulantısı ve kusmayı geçen sefer yaşandığı üzere ateş, ağır ateş yaygın ishalin takip etmemesi hepimiz adına sevindirici ama elbette çocuklarımızın böyle rahatsızlanmış olması hem de Manisa Tugay Komutanlığımızda ikinci kez böyle bir vakanın yaşanmış olması bizleri derinden üzdü. Ancak şu an meseleye olumlu bakmak, öncelikle çocuklarımızın sağlık durumlarına yoğunlaşmak bir an önce onları tedavi edip sağlığına kavuşturup eğitim birliklerine iade etmek birinci hedefimiz. Vakanın ilk yaşanmaya başlandığı 22 sıralarından itibaren Tugay Komutanlığımız bütün birimleri ve komuta heyetiyle Valiliğimiz ilgili birimleri ama özellikle sağlık birimleriyle hastanelerimiz Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğimiz, Sağlık Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tam teyakkuz halinde süratle olaya müdahale ettiler. Şu anda yatışı yapılan bütün çocuklarımızın sağlık durumları gayet iyi olduğuna dair hekimlerimizden, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğimizden, tıp insanı olarak sevindirici bilgiyi aldım” dedi.

Basın mensuplarının akşam yemeğinden sonra olduğu yönündeki soru üzerine Vali Güvençer, “22.30 sıraları dediğimizde bu akşam yemeğini izleyen bir saat. Bu yemekten sonrası olması yemekle ilgili olduğu anlamına doğrudan gelmeyebilir. Ama saat verildiğinde günlük 3 öğün yemeğin tüketilmesinden sonra olduğu açık. Ancak bizler şu an bütün dikkatimizi çocuklarımızın sağlığına yöneltmek durumundayız. Hiç kuşkunuz olmasın; hem çocuklarımızın teşhis ve tedavileri hem de bu rahatsızlığın ardında varsa tespit edilebilecek bir sebep bu sebebi tespit edilebilmesi için bütün metodlarla araştırmaya devam edilecek. Bu çocuklarımızın yakınlarına da sesleniyoruz. Bundan kısa bir süre önce hepimizi yakından üzen hadise yaşanmamış olsaydı belki de hiç bu kadar gündemde olmayacaktı. Hem belirtiler hem de çocuklarımza yarattığı sıkıntılar sebebiyle hiç endişe edilmeyecek ailelerimizin çok rahat olabileceği çocuklarımzın da çok rahat olabileceği bir vaka ile karşı karşıyayız. İnşallah yarın bu saatlere varmadan çok daha iyi haberleri sizlerle paylaşabileceğiz” diye konuştu.

Vali Güvençer ve beraberindekiler daha sonra hastanede yatarak tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Öte yandan hastanede askerleri ziyaret eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yaşanan olayla ilgili olarak bir sabotaj ihtimali üzerinde durmadığını ancak işin siyasi olarak yapılması gereken ne varsa takip edeceklerini söyledi.