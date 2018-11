Vali Güvençer ilçelere veda ediyor

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Manisa'dan ayrılmadan önce veda ziyaretleri kapsamında ilçeleri ziyaret etti.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Sarıgöl, Selendi, Kula, Kırkağaç ve Salihli ilçelerini ziyaret ederek kaymakam, belediye başkanları ve daire müdürleriyle vedalaştı.

Sarıgöl ziyareti

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Sarıgöl Kaymakamlığına ve Sarıgöl Belediyesine ziyaret ederek vedalaştı.

Ankara'ya atanan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in ilk ziyareti Sarıgöl Kaymakamlığı oldu.Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç tarafından karşılaşan Vali Güvençer, görev süresi boyunca il genelinde birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Kaymakam Kılınç, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e yöresel bir kilim hediye ederek ilçenin daima hatırlanmasını dileyerek yeni görevinde başarılar diledi. Vali Güvençer, ilçedeki daire amirleriyle de vedalaştı. Vali Güvençer, daha sonra Sarıgöl Belediye Başkan Vekili Muhammer İner'i ziyaret etti. Belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Güvençer bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Selendi ziyareti

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer sabah erken saatlerde Selendi ilçesini ziyaret ederek veda etti. Vali Güvençer hükümet konağı önünde Kaymakam Can Atak ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Vali Güvençer kurum müdürleri ile kısa sohbetinin ardından vedalaşarak Kaymakam Can Atak'ın makamına geçti. Vali Güvençer görev süresince Manisa'da güzel işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Manisa güzel bir şehir. Ben Manisalıları ve Selendilileri çok sevdim. Gönlüm hep sizlerle." dedi. Vali Güvençer kaymakamlık personeli ile de vedalaşarak Selendi Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar ve belediye personeli ile vedalaşarak ilçeden ayrıldı. Vali Güvençer'e Kaymakam Can Atak tarafından el dokuması kilim hediye edildi.

Kula ziyareti

Vali Güvençer, Kula ilçesinde de Kaymakam Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a veda ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu ziyaret eden Vali Güvençer, daha sonra Kaymakam Kemal Duru ile birlikte Kula Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti. Kendisini belediye girişinde karşılayan personele seslenen Vali Güvençer, "Bir ilçenin kaymakamı ve belediye başkanı var ama onların arkasında duran en büyük destekçileri sizlersiniz. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar, Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'a da başarılar diliyorum” dedi.

Kırkağaç ziyareti

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kırkağaç'a bir veda ziyaretinde bulundu. Vali Güvençer, sırasıyla Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ü ziyaret etti. Kırkağaç'ta çiçeklerle karşılanan Vali Güvençer, kaymakamlık ve belediye personeliyle tek tek vedalaşarak, teşekkür etti.

Salihli ziyareti

Vali Güvençer, ilçe veda ziyaretleri kapsamında Salihli ilçesinde önce Kaymakam Levent Kılıç ile vedalaştı. Kaymakamlık önünde Kaymakam Kılıç ve kurum müdürleri ile vedalaşan Vali Güvençer'e Kaymakam Kılıç ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz tarafından tablo hediye edildi. Güvençer, Salihli'yi hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Vali Güvençer daha sonra Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Belediye hizmet binası önünde Başkan Kayda tarafından karşılanan Vali Güvençer, “Manisa'nın büyük ilçelerinden olan Salihli, tarım ve sanayisi ile modern bir ilçemiz. Yapılan çalışmalarla Salihli'yi güzelleştiren Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, “Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Sayın Valimiz Mustafa Hakan Güvençer'e teşekkürlerimi sunar, yeni görevinde başarılar dilerim” dedi. Başkan Kayda, Vali Güvençer'e ziyaret anısı olarak Belediye Halı Atölyesi'nde dokunan kilim hediye etti.

Ziyarette, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca da hazır bulundu.