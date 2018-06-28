Vali Güvençer İmar Barışı Bürosunda bilgi aldı

Vali Güvençer’e çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin vatandaşların imar barışıyla ilgili her türlü bilgi talebinin bu büroda görev yapan personel tarafından karşılandığını belirterek şunları söyledi:

“18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 16. madde eklenmiştir. Geçici 16 ncı maddeye dayanılarak hazırlanan ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ ise 06 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binası Zemin katında ‘İmar Barışı Bürosu’ oluşturulmuştur. Vatandaşların imar barışıyla ilgili her türlü bilgi talebi bu büro vasıtasıyla giderilmektedir. Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi alamamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kayıt belgesinin ve maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek, Bu durumda belirtilen bedelin iki katı ödenecek.”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Güvençer, vatandaşların taleplerini ve görevli personelin çalışmalarını yerinde görerek fikir alış verişinde bulundu.