Vali Güvençer İYİ Partilileri ağırladı

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve yeni yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz Vali Güvençer'in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek, “Partimizde 15-20 gün önce yeniden yapılanma süreci başladı. İl, ilçe başkanlarımız tamamen istifa etti. Bunun sonucunda Manisa'ya ben yeni atandım. Atama sonucunda yönetim kurulumuzu oluşturduk. Milletimiz için hizmet edeceğiz. Burada devletimizin en yüksek makamını temsil eden valimize ziyaretimizi gerçekleştirmek istedik. Türkiye Cumhuriyetinin ilerlemesinde, büyümesinde sizlerin katkısı olacaktır. Bundan dolayı sizinle sürekli istişarede bulunmak istedik. Bizlere kapıyı açtınız, bu nedenle ben, yönetim kurulum ve partimiz adına sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve yeni yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.