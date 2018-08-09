Vali Güvençer, İzmir-İstanbul Otoyolu inşaatını inceledi

Şantiye Şefi Halil Özgür Demir’den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Güvençer, 2019 yılında bitirilmesi öngörülen ve Kamu-Özel Sektör ortaklığı ile yapılan İzmir-İstanbul Otoyolunun Kemalpaşa gişelerinden Soma çıkışına kadar olan kısmında incelemede bulundu. Turgutlu, Saruhanlı, Kırkağaç, Akhisar ve Soma’da bağlantı yollarında çalışmalar sona yaklaşırken, Turgutlu-Kemalpaşa, Saruhanlı-Akhisar ve Kırkağaç-Soma arasındaki 3 istasyonda da inşaat çalışmaları devam ediyor. Yapımı devam eden viyadük, üst geçit, köprü ve alt geçit çalışmalarında da sona yaklaşılıyor. Projeye göre, Manisa sınırlarında 3 viyadük, 41 köprü, 28 üst geçit, 229 kutu menfez, 98 alt geçit, 6 kavşak, 4 servis alanı ve bir bakım işletme tesisi yer alıyor.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer projeyle ilgili olarak, 6 ilden geçen ve 112 kilometre ile en uzun güzergahı Manisa sınırlarında olan İzmir-İstanbul Otoyolu projesi kapsamında yapılacak hizmet noktalarında çevredeki vatandaşların yetiştirdikleri yerel ürünleri de satma imkanı bulacaklarını ifade ederek İzmir-İstanbul Otoyolu tamamlandığında şehrin sanayi, ticaret ve turizm hayatına önemli katkı sağlayacağını belirtti.