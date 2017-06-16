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16 Haziran 2017 16:26

Vali Güvençer Kaymakçı Arkeoloji projesi ekibini ağırladı

Gölmarmara’nın Kaymakçı Tepesinde arkeoloji kazı çalışması yapan ekip Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret ederek Kaymakçı Arkeoloji Projesi hakkında bilgi verdi.

Vali Güvençer Kaymakçı Arkeoloji projesi ekibini ağırladı

16 Haziran 2017 16:26


Vali Güvençer’in ziyaretine kazı çalışmalarını yapan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Chris Roosevelt, Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy ve Kaymakçı Arkeoloji Koordinatörü Doğan Şener katıldı.


Kaymakçı Arkeoloji Projesi hakkında Vali Güvençer’e bilgi veren Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy, “Gölmarmara Kaymakçı Tepesinde uluslararası bir kazı araştırması yürütüyoruz. Kaymakçı Tepe’de bir sit var, her sene 30 ve 30’un üzerinde Türk ve yabancı bilim insanı bu kazılara katılıyor. Bu kazılar bünyesinde bir adet araştırma, eğitim ve ziyaretçi merkezi kuruyoruz. Yıl boyunca açık tutulacak merkezin bünyesinde barındıracağı sergi, konferans salonu, bölgenin doğal ve tarihi değerlerini tanıtma amacını güden ziyaretçi merkezinin Kaymakçı yerleşimi ile bütünlük içerisinde iç ve dış turizm için bir çekim merkezi olması hedeflenmektedir” dedi.


Manisa’nın güçlü tarım ve sanayi potansiyeli yanında büyük bir turizm potansiyeli bulunduğunu belirten Vali Güvençer, yapılacak çalışmalarla ortaya çıkartılacak tarihi değerlerin Manisa’nın turizm şehri olmasına katkı sunacağını ifade ederek, kazı ekibine çalışmalarında başarılar diledi.


Kaymakçı Tepe bölgesinde şu ana kadar Ege Bölgesi’nde bulunmuş en büyük Geç Tunç Çağı yerleşmesi. M.Ö. 2000’li yıllara ait Hitit İmparatorluğu kaynaklarında “Seha Nehri ülkesi” olarak geçen bölgede, Uluslararası kazı ekibi tarafından sürdürülen araştırmalar neticesinde Lidyalıların atalarının yaşadığı tahmin edilen büyük bir kale bulunmuştu. Kazı çalışmalarının Geç Tunç Çağı’nın (M.Ö. 1600-1200) henüz aydınlatılmamış karanlık noktalarına ışık tutması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgeyi ve Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için önemli bir adım atılmış olacak.




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