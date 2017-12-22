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22 Aralık 2017 13:08

Vali Güvençer, KESK Genel Başkanı Bozgeyik’i ağırladı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Demirel, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.

Vali Güvençer, KESK Genel Başkanı Bozgeyik’i ağırladı

22 Aralık 2017 13:08


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik kendilerini kabulleri için Vali Güvençer’e teşekkür ederek, “KESK genel merkezi olarak bugün Manisa’dayız. Doğal olarak illerimizde sendikal faaliyetlerimizin yürütülmesi noktasında il gezilerimiz, örgütlenme çalışmalarımız var. Gittiğimiz illerin kentsel sorunlarını öğrenmek,hem nezaket ziyareti yapmak hem de diyalog zemini geliştirme noktasında bugün Manisa’da sizleri ziyaret etmiş bulunuyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Doğal olarak bu ülkedeki sorunlar hepimizin ortak sorunları.İllerde de hem kamu emekçileri hem genel anlamda Manisa’da yaşayan halkın bütünlükte yaşamış olduğu sorunlara yönelik sendikalarımızın güncel önerileri, talepleri ortak, birlikte bu sorunları nasıl aşarız, Türkiye’nin daha fazla demokratikleşmesi, hukuksal zeminde haklarımızın korunması, bir arada yaşamanın güçlendirilmesi noktasında hem iş yerlerinde hem toplumsal anlamda buna hizmet edecek politikalarda illerdeki arkadaşlarımızla paylaşarak bilgilerinin güçlendirmesi noktasında çabalarımız vardır. Ben tekrar kabulünüz için teşekkür ederim” dedi.


Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve heyetine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.




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