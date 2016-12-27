Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 16:52

Vali Güvençer konuklarını ağırladı

Vali Güvençer konuklarını ağırladı

27 Aralık 2016 16:52

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, nezaket ziyaretleri kapsamında kurum ve kuruluş temsilcilerini makamında ağırladı.
Din-Bir-Sen Başkanı Yusuf Özdemir, Vali Güvençer’e Manisa’daki görevinde başarılar dileyerek sendikaları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özdemir, Din-Bir-Sen’in temel amacının üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek olduğunu belirtti.
İzmir Türk Koleji Manisa Kampüsü Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Gergin ile İzmir Türk Koleji Manisa Kampüsü İlkokul ve Ortaokul Müdürü İsmail Takmak da Vali Güvençer’i ziyaret ederek okulları hakkında bilgi verdi.
Vali Güvençer Manisa Büyükşehir ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Manisalılar Platformu Başkanı Hasan Ertekin ve Yönetimini ağırladı.
Başkan Hasan Ertekin, Vali Güvençer’in kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek derneklerini tanıtmak ve çalışmaları hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi. Ertekin, “Manisalılar Platformu olarak yola çıkarken Manisa’nın zengin kültürünü, her ilçemizin kendine özgü geleneklerini korumayı ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmayı görev edindik. Marka kent olma yolunda hızlı adımlar atan Manisa’mız için elimizi taşın altına koymaya, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi.
Vali Güvençer de nazik ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Manisa’nın gelişmesi, kalkınması, sosyal ve kültürel hayatının canlandırılması için kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına da büyük görev düştüğünü ifade eden Vali Güvençer, elbirliğiyle yapılacak çalışmaların daha kapsamlı ve etkili olacağını söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç