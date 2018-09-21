Vali Güvençer Köprübaşılı muhtarları dinledi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki sorunları dinledi. Vali Güvençer, toplantı öncesi Köprübaşı Kaymakam Vekili Mehmet Sert'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Sert İlçe hakkında Vali Güvençer'e brifing verdi.

Vali Mustafa Hakan Güvençer toplantıda yaptığı konuşmada muharrem ayını tebrik ederek “Geçen yıl aradan bir yıl geçtikten sonra benzer bir değerlendirme toplantısını birlikte yapabileceğimizi ifade etmiştim. Bir yıl içerisinde gösterdiğiniz ortak mesai, gayret için çok çok teşekkür ediyorum. Aradan geçen bir yıl içerisinde ciddi bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Elbette hayat devam ediyor. Bir takım sorunlar olacak, ihtiyaçlar olacak, yeni ihtiyaçlar gelecek, bir kısım eksiklikler olacak. İnşallah Allah ömür verirse, el ele verebilirsek o eksiklikleri de önümüzdeki zaman diliminde tamamlarız” dedi.

Toplantıda sunum yapan Köprübaşı Kaymakam Vekili Mehmet Sert, bir önceki toplantıda gündeme gelen sorunların birçoğunun çözümlendiğini, çözümlenememiş az sayıdaki sorun üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi verdi. 2017 yılında 6 mahalle için toplam 11 bin 100 metrekare parke taşı alım ihalesi sonuçlandığını, bir mahallenin parke taşı döşeme işinin bittiğini, 5 mahallenin devam ettiğini ifade eden Kaymakam Sert, 2018 yılında ise 14 mahalle için 14 bin 250 metrekare parke taşı alım ihalesinin sonuçlandığını söyledi. Kaymakam Sert, Kaymakamlık öncülüğünde Köprübaşı Belediye Başkanlığı, Köprübaşı Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ile Köprübaşı Çileğine “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ve Yurt İçi Marka Tescili” için Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvurular neticesinde Köprübaşı Çileği için "Çilekkent Köprübaşı" ve "Köprübaşı Çileği" adıyla marka tescili alındığını ve “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" için uzman sonucu beklendiğini söyledi.

Toplantıda söz alan muhtarlar yerine getirilen istekleri nedeniyle çalışma yapan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, yeni talep ve isteklerini dile getirdiler. Muhtarların istek ve sorularını İl ve İlçe daire müdürleri not alarak cevaplandırdı.

Köprübaşı Mergan Alp Çok Amaçlı Konferans Salonunda Vali Güvençer başkanlığında yapılan Muhtarlar Toplantısına Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Köprübaşı Kaymakam Vekili Mehmet Sert, Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl ve İlçe daire müdürleri ile Köprübaşı mahalle muhtarları katıldı.