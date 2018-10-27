Vali Güvençer MAGİDER yeni yönetimini ağırladı

Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştirerek yeni yönetimini belirleyen Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER), Ömre Yılmaz başkanlığında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Yılmaz, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Güvençer'e teşekkür ederek, “Sayın Valim yeni oluşan yönetimimizi size tanıtmak, önümüzdeki dönem yapmayı hedeflediğimiz projelerimiz hakkında da sizlere bilgi vermek için ziyaretinize geldik. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 100'den fazla üyemiz var. Tüm üyelerimizi sizinle tanıştırmayı arzuluyoruz. Kendi projelerimiz dışında şehirde yapılacak sosyo-ekonomik projelerde, çalıştaylarda ve kurullarda görev almaya hazırız” dedi.

Vali Güvençer de nazik ziyaretleri nedeniyle Başkan Yılmaz ve yeni yönetime teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.