Vali Güvençer: “Manisa, en değerli emanetimizdir”

Vali Güvençer, “Bu tesis, ekonomik değerinin üzerinde değerlendirdiğimizde, MASKİ’nin en önemli yatırımıdır. Çünkü sadece bugüne değil, yarınlara da hizmet edecek” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 59 Milyon TL yatırımla inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma tesisi ile Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin evsel nitelikli atıksu kirliliğini ortadan kaldıracak. Yunusemre ilçesinde inşa edilen tesisteki çalışmalarda son aşamalara gelen MASKİ, yakın zamanda tesisi ön işletmeye alacak. Bu kapsamda Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’un hazır bulunduğu programda, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, İl Müdür Yardımcısı Melih Kara, İller Bankası Şube Müdürü Mehtap Büyüknisan ve yüklenici firma yetkilileri yer aldı.

Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik tarafından Vali Güvençer’e tesisin inşaat ve işletim süreci ile ilgili bilgi verilerek süreçler paylaşıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, tesisteki çalışmaların sona yaklaştığını belirten MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “59 Milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz tesisimizin sadece elektrik aksamları ve detay işleri kaldı. Tesisimizi, Manisamızın hizmetine kazandırmak için gün sayıyoruz diyebiliriz. Tüm çalışmalar noktalandıktan sonra tesisimizi ön işletme sürecine hazır bir hale getireceğiz. Sonrasında da ilimizin evsel nitelikli atıksu kirliliğiyle mücadelede büyük bir adım atmış olacağız” dedi. Toplantının ardından Güvençer ve beraberindekiler, tesiste bulunan havalandırma havuzu ve üniteleri dolaşarak incelemelerde bulundu.

“Bu tesis, MASKİ’nin en önemli yatırımıdır”

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “Manisa genelinde 17’inci tesis olacak olan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizi yakın zamanda devreye almak üzereyiz. Büyükşehir Belediyemizin, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün, İller Bankamızın ve yüklenici firmamızın hassasiyeti sayesinde tesisimiz, Manisa’nın hizmetine kazandırılabilecek seviyeye geldi. Manisa, bizler gibi kamuya hizmet edenlerin en değerli emanetidir. Kanaatimce bu tesis, ekonomik değerinin üzerinde değerlendirdiğimizde, MASKİ’nin en önemli yatırımıdır. Çünkü sadece bugüne değil, yarınlara da hizmet edecek. Bizim, Manisa’ya sevgi ve saygımızın, bu emanete sahip çıktığımızın ortak bir işareti olacak” dedi.

“Gediz’in özlediğimiz günlerine artık çok uzak değiliz”

Manisa’nın 10 yıl içerisinde hiçbir şekilde müdahale olmasa dahi tüm sektörler açısından mutlak surette büyüyeceğini ifade eden Güvençer, “Bizlerin bu büyümedeki sorumluluğu ise dengeyi sağlamak ve bu süreci doğru yönetmektir. İnşallah bu tesisle birlikte Gediz’in kirliliğindeki Manisa payı daha da minimal seviyelere inecek. Bu ve bunun gibi çevreci tesisler sayesinde özlediğimiz o temiz günlere artık çok uzak değiliz” diye ekledi.

Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin Manisa’nın doğasının korunmasında vatandaşlara ve idarelere düşen sorumluluğun vücut bulmuş hali olduğunu sözlerine ekleyen Güvençer, “Sadece hijyen ve estetik anlamda değil, Manisa tarımının beslenmesi açısından da son derece önemli bir tesis. Her şeyden önce bu tesisi yapma iradesini gösteren, katkıda bulunan arkadaşlarımızdan, emeği geçenlerden teşekkür ve takdirlerimizi esirgememeliyiz. Çalışmalarını, gayret ve verimliliklerini takdir ettiğim Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve tüm idari mekanizmaya Manisalılar adına çok teşekkür ediyorum. Manisa’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.