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Vali Güvençer, Manisa'dan alkışlarla uğurlandı

Son Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişlik görevine atanan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kentten alkışlarla uğurlandı.


Manisa Valiliği görevindeyken son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişlik görevine atanan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vali yardımcıları, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılanlar Manisa Valiliği önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Valilik binası önünde kendisini bekleyenler ile tek tek tokalaşan Vali Güvençer, daha sonra eşi Fatma Dilek Güvençer ile birlikte şahsi araçlarına binerek karayoluyla Manisa'dan ayrıldı. Vatandaşlar Vali Güvençer'i alkışlarla uğurladı.


Öte yandan Batman'dan Manisa'ya atanan yeni Vali Ahmet Deniz'in Manisa'ya gelmesi bekleniliyor.

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