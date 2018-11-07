Vali Güvençer Manisalı gazetecilerle vedalaştı

Son Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişlik görevine atanan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek şehirdeki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla vedalaştı.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç ve cemiyet üyeleriyle buluşan Vali Güvençer, Manisa'da görev yapmış olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlattı. Manisa'nın dinamikleri olan bir şehir olduğunu ve her gün geliştiğini ifade eden Vali Güvençer, “Manisa'ya hizmet etmek için çalıştık, şimdi de yeni görevimizde hizmet amacıyla çalışacağız. Görev yaptığım süre boyunca ben buradan çok memnundum, Manisalıların da memnun olmasını istedim. Gazetecilerle de uyumlu bir şekilde çalıştık. Herkese teşekkür ediyorum. Manisa'da 28 ay görev yaptım. Manisa 17. görev yaptığım, vali olarak da 5. görev yaptığım yerdir. İstanbul'a gideceğim. Benim için yeni bir dönem başlıyor. Hakkınızı helal edin” dedi. Vali Güvençer ziyaretinin ardından gazetecilerle tek tek vedalaştı.

Öte yandan Batman'dan Manisa'ya atanan yeni Vali Ahmet Deniz için Batman'da veda töreni düzenlendi. Batman Valiliği önünde halkla ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşan Vali Deniz, Batman Havalimanı'ndan Manisa'ya uğurlandı.