Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 17:40

Vali Güvençer Manisalı Yörükleri ağırladı

Vali Güvençer Manisalı Yörükleri ağırladı

30 Aralık 2016 17:40

Resmi kuruluşunu tamamlayan Manisa Saruhan Yörük ve Türkmen Federasyonu Başkanı Mestan Avşar ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Manisa Saruhan Yörük ve Türkmen Federasyonu Başkanı Mestan Avşar, “3 gün önce resmen Manisa Saruhan Yörük ve Türkmen Federasyonunu kurduk ve bugün de sayın valimizi ziyarete geldik. Federasyonumuz 6 dernekten oluşmaktadır. Turgutlu Yörükleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Turgutlu Oğuz Boyları Yörük ve Türkmen Derneği, Turgutlu Yörük Türkmen Derneği, İzmir Bornova Oğuz ve Türkmen Derneği, Manisa Yörük ve Türkmen Derneği, Manisa Sancaklı Yörükleri Derneğinden oluşan bir Federasyon meydana getirdik. İnşallah kısa zamanda, 2017’nin Şubat ayında da 5-6 federasyon birleşerek konfederasyona gideceğiz. Atalarımızdan bize yadigar olan bu memlekete hizmet yapmaya çalışacağız. Çocuklarımız Yörüklüğün ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. İnşallah bundan sonra çocuklarımıza, torunlarımıza bunları öğreteceğiz” dedi.
Vali Güvençer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, binlerce yıldır süre gelen Yörük kültürü ve Yörük geleneği ruhunun yaşadığını, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması için sürdürülen çalışılmaları takdirle karşıladığını, kendisinin de yapılacak çalışmalarda destek olacağını belirtti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç