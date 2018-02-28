Vali Güvençer: “Manisa’nın kulübünü sahipleneceğine inanıyorum”

Ziyarette kulübün şehirle bütünleşmesi gerektiğini vurgulayan Vali Güvençer, “Manisaspor, Manisalıların kolaylıkla ulaştığı bir kurum haline getirilmeli. Valilik kurumu ile birlikte şahsımda Manisaspor ve yönetimin yanında olacağız” dedi.

Spor Toto 1. Ligde zor günler geçiren ve geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen olağanüstü kongre ile G. Manisaspor kulüp başkanlığına seçilen Gökay Budak, 2. Başkan Şener Özten, Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Engin Uzun, Genel Sekreter Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Başar, Doç. Dr. Hamdi Alper Güngör, Gökhan İzmirlioğlu, Serkan Özşen ve Cumhur Köseoğlu Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.

“Bir talepte bulunmak için gelmedik”

Ziyarette ilk olarak söz alan Kulüp Başkanı Gökay Budak 18 Şubat tarihinde görevi devraldıklarını hatırlatarak, “İlk olarak şehrimizin büyüğü, şehrimizin değerlisi Sayın Valimizi ziyaret ettik. Kendileri her zaman kulübümüze destek olmuşlardır. Bu desteğin devam edeceğini umuyoruz. Yapılması gereken ne varsa bizden esirgemeyeceklerdir. Bugün buraya kendisinden bir talepte bulunmak için değil, yönetim kurulumuzu kendisine takdim etmek için ziyarette bulunduk. Bizlere zaman ayırdığı için sayın valimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini sunarken, Başkan Budak ve yönetim kurulunda yer alan isimlere başarı dileklerinde bulundu.

G. Manisaspor’un Manisa’nın ismini taşıdığını ve doğrudan şehirle ilgisi olduğunun altını çizen Vali Güvençer, “Manisa ismini taşıyor olmak, yönetime ilave sorumluluklar yüklüyor. Sorumluluğun ağırlığı yönetimdedir. Manisa hepimizin değerlisidir. Bu manada yönetim ağır bir sorumluluk altına girmiştir. Ciddiyetle bu görevi yürüteceklerine inanıyorum” diye konuştu.

“Kulüp şehirle bütünleşmeli”

Kulübün şehirle bütünleşmesi gerektiğini vurgulayan Vali Güvençer, “Manisaspor, Manisalıların kolaylıkla ulaştığı bir kurum haline getirilmeli, uzun yılların biriktirdiği ve sarsılan güven ilişkilerinin onarılması gerekmektedir. Şehirle çok fazla kaynaşılması gerekiyor. Açıklık, şeffaflık, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde güven ilişkisi onarılmadan, Manisaspor’un hepimizin arzuladığı noktalara ulaşması kolay gözükmemektedir. Bu adımlar atıldığında vilayet bu takımı yeniden sahiplenecektir. Valilik kurumu ile birlikte şahsımda Manisaspor ve yönetimin yanında olacağız. Onlar olumlu adım attıkça aynı iyi niyet yansımasını da tüm muhataplarından bulacaklardır. Bütün bunlara paralel olarak Manisa’nın da kulübü sahipleneceğine inanıyorum. Manisa’nın gücünü biliyoruz. Manisa’nın gücü kulübe yansıdığında özlenen günler geri gelecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Gökay Budak ziyarette Vali Güvençer’e üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı forma hediye etti.