Vali Güvençer, MESOB Başkanı Geriter ile vedalaştı

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa'dan ayrılmadan önce veda ziyaretleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MESOB Başkanı Hasan Geriter ve yönetimine veda ziyareti gerçekleştiren Vali Güvençer, görevi boyunca MESOB ile birlikte güzel çalışmaların içerisinde olduklarını dile getirerek, Başkan Geriter ve yönetimine teşekkür etti.

Başkan Geriter de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Güvençer'e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretin sonunda MESOB Başkanı Hasan Geriter, günün anısına Vali Mustafa Hakan Güvençer'e hediye takdiminde bulundu.