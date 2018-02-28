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28 Şubat 2018 19:02

Vali Güvençer, MİDDER Gençlik Kolları’nı ağırladı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Elber Furkan Arslan ve yönetimini kabul etti.

Vali Güvençer, MİDDER Gençlik Kolları’nı ağırladı

28 Şubat 2018 19:02


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Elber Furkan Arslan, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiklere destek amaçlı MİDDER Gençlik Kollarının Türkiye genelinde hayata geçirdiği ve birçok ilden de destek gören “Gençlik Mehmetçiğe Yazıyor” Projesi’nin Türkiye’de gördüğü yoğun ilgi konusunda Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e bilgi verdi. Başkan Arslan, “Gençlik kolları olarak Valilik makamına ilk ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Hem kendimizi tanıtmak, hem de projemiz hakkında sizlere bilgi vermek için bugün size ziyarette bulunduk. Bizler MİDDER Gençlik Kolları olarak ’Gençlik Mehmetçiğe Yazıyor’ kampanyası başlattık. Bu kapsamda Manisa, Van, Diyarbakır, Hakkâri ve birçok ilde gençlerimize ve vatandaşlarımıza Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli bulunan Mehmetçiklerimize mektup yazdırdık. Tüm Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz projemizi tanıtmak istedik ” dedi.


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, ziyaretleri nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Gençlik Kolları Genel Başkanı Elber Furkan Arslan ve yönetimine teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.




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