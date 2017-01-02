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02 Ocak 2017 18:33

Vali Güvençer misafirlerini ağırladı

Vali Güvençer misafirlerini ağırladı

02 Ocak 2017 18:33

Manisa’ya atanan Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ile Demirci, Ahmetli ve Köprübaşı kaymakamları görevlerine başladı.
Tekirdağ-Marmaraereğlisi Kaymakamlığından Manisa Vali Yardımcılığına atanan Hüseyin Karameşe ile Uşak-Sivaslı Kaymakamlığından Demirci Kaymakamlığına atanan Mutlu Akyol, Ahmetli Kaymakamlığına vekaleten atanan Muhammet Emre Canpolat ve vekaleten Köprübaşı Kaymakamlığına atanan Kenan Balaban Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Güvençer, Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ile kaymakamlara yeni görevlerinde başarılar dileyerek Manisa merkez ve ilçelerinde vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için destek olacağını belirtti.



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