Vali Güvençer misafirlerini ağırladı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençeer misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Vali Güvençer Manisalı sigortacıları ve Manisa Ticaret Borsasını makamında ağırladı.

Sigortacılık Haftası kutlanıyor

Manisa Sigorta Acenteleri Derneği (MASAT) Başkanı ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Üyesi Galip Berk ve beraberindeki sektör temsilcileri, Sigortacılık Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Vali Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.

Kendilerini kabulü nedeniyle Vali Güvençer’e teşekkür eden Başkan Berk, Manisa’da derneklerinin yaptığı faaliyetler ve Sigortacılık Kutlama Haftası etkinlikleri hakkında Vali Güvençer’e bilgi sundu.

Başkan Berk ve beraberindeki heyete, nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Vali Güvençer, sigortacılık haftası kapsamında yapılacak etkinliklerin, vatandaşın sigorta bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağını ifade ederek yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetimini ağırladı

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cahit Yayman ve Yönetimi de Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.

Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan seçimlerde güven tazeleyerek yeniden göreve gelen Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Güvençer’e teşekkür ederek, ”Borsamızda yapılan seçimlerde, üyelerimizin oylarıyla yeniden göreve geldik. Bu seçimler sonucunda, aramıza bazı yeni üye arkadaşlarımız katıldı. Ticaret Borsamızın çalışmaları hakkında Sayın Valimize bilgi vermek ve yeni üyelerimizi tanıtmak amacıyla ziyaretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Vali Güvençer de, nazik ziyaretleri için Başkan Özkasap’a teşekkür ederek; yeniden Ticaret Borsası Başkanlığına seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etti ve yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.