Vali Güvençer MOSTEM’in mezuniyet gecesine katıldı

MOSTEM’in okulun spor salonunda yapılan mezuniyet gecesine, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek, Yunusemre Belediye Başkan vekili Şule Uygur, MOSB Müdürü Funda Karaboran, MOSB Başkan Danışmanı Nihat Akyol, MOSB sanayicileri, öğrencilerin aileleri ve arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Okul Müdürü Mehmet Yiğitkanlı, endüstri 4.0’ı anlatarak; dünyada 4. sanayi devrimi yaşandığının altını çizdi. Bu devrim ile birlikte artık sanayi alanında sıradan insana değil, nitelikli insana bile ihtiyaç kalmayacağını belirten Yiğitkanlı, “Artık çağımızda hem meziyetli hem de çok nitelikli bireylere ihtiyaç var. Gelecek, sizden bunu isteyecek. Ve ne mutlu bize ki sizler bu ihtiyacı karşılayacak bir şekilde bu gece buradan mezun oluyorsunuz” dedi.

Gecenin anlam ve önemini belirten konuşmayı ise MOSB Başkanı Dr. Sait Türek yaptı. Başkan Türek şöyle konuştu: “Bölgemizde yer alan firmaların nitelikli ve teknik insan gücü ihtiyacına cevap vermek amacıyla büyük bir eğitim kurumuna dönüştürdüğümüz okulumuz, yeni eğitim ve öğretim planı, program ve uygulamaları sayesinde iş arayan değil; işte aranan, toplumda saygın insan yetiştirmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Öğrencilerimizin başarısına ve okulumuzdaki eğitim sistemine güvenimiz sonsuz. Okulumuzun ve başarılarının herkese örnek olduğunu görmek de bizleri mutlu ediyor. Çağımız teknoloji çağı. Dünya milletleri her geçen gün teknolojide bir adım öne geçmek adına yarışmaktadır. Dünyaya yön verecek milletler, bu yarışı önde götüren milletler olacaktır. Bu yarıştaki en büyük unsur da yetişmiş; nitelikli insan gücüdür. Sanayide gücüne güç katabilmek, gelişim yarışında galip gelebilmek adına taşıdığımız misyona uygun olarak, geleceği siz değerli öğrencilerimizle birlikte inşa etmekteyiz. Sizler; kişiliği gelişmiş, ilke ve hedefleri olan, çağdaş, bilgili, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine karşı saygısında kusur etmeyen gençler olarak yetişiyorsunuz. Sizlerin en başarılısı, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk ekonomisini, dünya yarışında lider olmak noktasına getirebilmektir. Biliyorum ki, gösterdiğiniz çalışma azmi ve kararlılıkla bunu hep birlikte başaracağız. Bizler, her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Sevgili evlatlarımız, yolunuz açık, başarılarınız daim, başınız dik, gururlu ve adımlarınız emin olsun.”

Türek’in konuşması büyük bir alkış alırken konuşmaların ardından mezun öğrenciler bayrağı, mezun olacak öğrencilere teslim etti. Ardından, öğretmenleri tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Okulu dereceyle bitiren öğrencilere altın ve bisiklet hediye edilen programda öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren MOSTEM’in mezunları, son olarak keplerini büyük bir coşkuyla havaya fırlattı. Öğrenciler, gecenin sonunda kendileri için düzenlenen konserde doyasıya eğlendi.