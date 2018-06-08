Vali Güvençer, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Törene, Vali Mustafa Hakan Güvençer’in yanı sıra, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Gazi İlkokul Müdürü Abdullah Emeksiz, öğretmenler, veliler katıldı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde Manisa’da 47 okul öncesi, 467 ilkokul, 294 ortaokul ve 143 lise olmak üzere 951 okulda eğitim-öğretim verildi. Bu okullarda, okul öncesinde 23 bin, ilkokullarda 73 bin, ortaokullarda 83 bin, orta öğretimlerde 68 bin öğrenci olmak üzere 247 bin öğrenci eğitim gördü. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında il genelinde tüm okullarda toplam 17 bin 242 öğretmen görev yaptı. Öğretmenlerin 11 Haziran-22 Haziran tarihleri arasında mesleki eğitim çalışmaları yapacakları, 23 Haziran’dan itibaren de tatile çıkacakları belirtildi.

Tören sonunda, Vali Güvençer ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere karneleri ve hediyeleri verildi.