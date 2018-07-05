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05 Temmuz 2018 16:10

Vali Güvençer Sarıgöl muhtarlarını diledi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Sarıgöl’de Muhtarlar Toplantısının ikincisini yaparak muhtarların istek, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Vali Güvençer Sarıgöl muhtarlarını diledi

05 Temmuz 2018 16:10


Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç’ın ev sahipliğinde ve İl Mahalli İdareler Müdürlüğü koordinesinde yapılan toplantıya Vali Mustafa Hakan Güvençer’in yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Erkan Can, il ve ilçe daire müdürleri ve Sarıgöl mahalle muhtarları katıldı.


Sarıgöl Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda bir açıklama yapan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, bir önceki toplantıda gündeme gelen sorunların birçoğunun çözümlendiğini, çözümlenememiş az sayıdaki sorun üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.


Toplantıda söz alan Sarıgöl mahalle muhtarları da geçen yıl dile getirdikleri taleplerinin karşılanması nedeniyle teşekkürlerini ifade ederken, bu yıl yeni ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini gündeme getirdi.


Muhtarların sorularına yanıt vermek için söz alan il ve ilçe müdürlerinin muhtarların sorularını yanıtlamalarından sonra toplantı sona erdi.




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