Vali Güvençer Saruhanlı Belediyesine veda etti

Hüseyin Yaralı ve belediye personeli ile vedalaştı.

Veda ziyaretlerine devam eden Vali Güvençer, Saruhanlı'da kaymakamlık ve belediyeye veda ziyaretinde bulundu. Belediye binasının önünde Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılanan Güvençer, daha sonra Başkan Yaralı'nın makam odasına geçti.

Burada Başkan Yaralı ve başkan yardımcıları ile bir süre sohbet eden Güvençer, ülkemizin en güzel illerinden birinde birlikte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Manisa'yı ve Manisalıları unutmayacağını, hep gönlünün bir köşesinde olacaklarını söyledi.

Başkan Yaralı ise Vali Güvençer ile birlikte görev yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Yaralı ziyaretin sonunda Vali Güvençer'e içerisinde yöresel ürünlerin yer aldığı hediye sepeti takdim etti.