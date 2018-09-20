Vali Güvençer, Saruhanlı ve Kula kaymakamlarını kabul etti

Resmi Gazete'nin 1 Eylül 2018 tarih ve 30522 sayılı nüshasında yayınlanan 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararının ardından görevlerine başlayan Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp ile Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.

Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp ile Kula Kaymakamı Kemal Duru Vali Güvençer'in kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür etti. Yalınalp, 2006-2014 yılları arasında Manisa Vali Yardımcısı olarak görev yaptığını ve Manisa ile bağının devam ettiğini belirterek, yeniden Manisa'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Güvençer ise Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp ile Kula Kaymakamı Kemal Duru'ya yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.