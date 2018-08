Vali Güvençer Selendili muhtarlar ile buluştu

Vali Güvençer, toplantı öncesi Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp’i makamında ziyaret etti. İlçe hakkında brifing veren Kaymakamı İrdelp, ziyaret anısına Vali Güvençer’e tablo hediye etti. Fatih Ortaokulu Konferans Salonu’nda Vali Güvençer başkanlığında yapılan muhtarlar toplantısına Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, il ve ilçe daire müdürleri ile Selendi mahalle muhtarları katıldı. Bir önceki toplantının üzerinden bir yıl geçtiğini ifade ederek, konuşmasına başlayan Vali Güvençer, ”Bu bir yıllık hasıla değerlendirmesi olacak inşallah. Sizler, bizler için kamu çalışanları için mülki idare için, devlet için son derece kıymetli insanlarsınız. Bir tarafınızda kamu otoritesini mahallelerinizde temsil ediyorsunuz. Kamu otoritesi olmanızın getirdiği özel sorumluluklarınız, yetkileriniz ve mülki idare kolluk nezdinde de son derece itibarlı bir konumunuz var. Öte yandan demokratikleşme sürecinde her geçen yıl, hatta her geçen gün olumlu adımlar atan ve gerçek anlamda demokrasiyi kurallarıyla yerleştirme gayreti içerisinde olan Türkiye’de halk iradesinin, sivil teşkilatlanmanın, birey haklarının devlet yönetimine yansıması manasında da, seçilmiş olma hüviyetinizle aynı zamanda bir diğer koltuğunuzda halk temsilciliğini, seçmen temsilciliğini taşıyorsunuz” dedi.

Toplantıda sunum yapan Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, bir önceki toplantıda gündeme gelen sorunların birçoğunun çözümlendiğini, çözümlenememiş az sayıdaki sorun üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar ise, amaçlarının halka hizmet, halkın rızasını kazanmak ve hayır dualarını almak olduğunu belirterek, bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra toplantıda muhtarlar söz alarak yerine getirilen istekleri nedeniyle için teşekkür etti, yeni talep ve isteklerini dile getirdiler. Muhtarların istek ve sorularını il ve ilçe daire müdürleri not alarak cevaplandırdı. Vali Güvençer, toplantının sonunda Selendili muhtarlar ile tek tek tokalaşarak vedalaştı.

Daha sonra Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ile birlikte Selendi Belediyesine geçen Vali Güvençer, Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar tarafından karşılandı. Belediye personeli ile tek tek selamlaşan Vali Güvençer, Başkan Dumlupınar’ın makamına geçerek bir süre görüştü. Başkan Dumlupınar belediyenin çalışmaları ve yatırımları hakkında Vali Güvençer’i bilgilendirdi.