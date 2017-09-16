Vali Güvençer Selendili muhtarları dinledi

Selendi Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Vali Güvençer başkanlığında yapılan muhtarlar toplantısına Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi ve Büyükşehir Belediyesi temsilcileri İbrahim Kara, İl Mahalli İdareler Müdürü Polat Yılmaz, il ve ilçe daire müdürleri ile Selendi mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Güvençer katılımları nedeniyle muhtarlara teşekkür ederek, İçişleri Bakanlığının düzenlemeleri sonrasında Manisa’da yaklaşık 5 aydan bu yana ilçeleri gezerek muhtarlarla toplandıklarını söyledi. Vali Güvençer, “Selendi kendi iç bütünlüğü içerisinde, elbette sizler için son derece kıymetli. Ama Manisa içinde hatta bölge ve Türkiye içinde son derece değerli bir yerleşim, değerli bir ilçe olduğunu büyük bir samimiyetle ifade ediyorum. Selendi’de olup bitenler iç barışıklık, özellikle Belediyemizin yaptıklarını sizler adına gurur ve şükranla izlediğimizi ifade ediyorum. Valilik Makamı, Kaymakamlık aracılığıyla bir toplantı daveti çıkarmış, elbette gelinecekti ama bu toplantı daveti Allah’a çok şükür herhangi bir sorunun çözümü, herhangi bir krizin altından kalkılması, bir tabi afeti, bir sosyal, siyasal afetin sonuçlarının izlenmesi için hep el ele verilip de birlikte ‘bunun altından nasıl kalkalım’ diye olumsuz bir buluşma değil. Bu buluşma birbirimizi daha iyi tanıma, bu memlekete, Selendi’ye daha iyi hizmet nasıl götürebilirizin arayış buluşması. Bundan 15-20 yıl öncesine kıyasla, artık karşı karşıya geldiğimiz sorunlar eskisi kadar hayati, acil, can yakıcı, mahcup edici değil. Ağır sorunlarımızı acil ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü Allah’a çok şükür çözdük. Onlar bizim ayak bağlarımızdı, onları halletmeden, çözmeden, bitirmeden ileriye bakmak, ileriye doğru adımlar atmak konusunda gücümüz zayıftı. Artık bundan sonra daha iyisini, daha fazlasını nasıl yapabilirizin arayışı içerisindeyiz. Eğer o bahsettiğim sorunlar yumağı geride kalmışsa, artık acil, hayati sorunlardan bahsetmiyorsak, mevcut sorunları da eyvah nasıl yapacağız 10-15 senede mi yaparız diye düşünmeyip, birkaç gün içerisinde çözeriz diyebiliyorsak, bunda payı olanlara teşekkür etmeyi ihmal etmemeliyiz. Ortada bir başarı varsa ki var, Türkiye, Manisa, Selendi bırakın 5-10 sene öncesini, geçen seneki Selendi değilse, bu sene daha farklıysa, yeni bir şeyler eklenmiş bazı sorunlar çözülmüşse burada birinci takdiri, teşekkürü öncelikle tüm Türk Milleti, Selendi özelinde Selendili hemşerilerimiz hak ediyor” diye konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven Selendi’de yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi vererek, düzenlenen toplantı için Vali Güvençer ve katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra muhtarlar söz alarak karşılaştıkları elektrik, yol, su gibi sorunlarını iletip çözümü konusunda talepte bulundu.

Toplantıdan sonra Vali Güvençer Selendi Kaymakamlığını, İlçe Jandarma Komutanlığını, Selendi Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Yapımı devam eden Selendi İlçe Tarım Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulunan Vali Güvençer, Selendi esnafını ziyaret edip hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.