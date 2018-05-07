Vali Güvençer, Şoförler Odasının yeni yönetimini ağırladı

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, kendilerini ağırlamalarından dolayı Vali Güvençer’e teşekkür etti. Karaağaç, "Şoförler odasında 18 yıl görev yapmam vesilesiyle aday oldum ve esnafımız bizi seçtiler. Biz de yönetim olarak ilk ziyaretimizi size yapmak istedik. 2 bin 200’e yakın üyemiz var. Bunların içerisinde şehir içi halk otobüsleri, servisçi, nakliyeci, taksici arkadaşlarımız var,hepsi bizim üyelerimiz. Manisa içerisinde bu arkadaşlarımız hizmet veriyorlar. Bu 4 yıllık süreçte sizlerin tavsiyeleri ve direktifleriyle Manisa halkına en iyi hizmeti sunacağımıza emin olabilirsiniz. Oda olarak bizden beklentileriniz, emirleriniz olursa,katkı sağlayacağımızı iletmek istedik" dedi.

Vali Güvençer de ziyaretleri için Başkan Karaağaç’a teşekkür ederek, “Manisa Valisi olarak vatandaşımıza hizmet ederken, özellikle ulaştırma sektöründe ilimizin trafikle ilgili yaşadığı bütün sorunların hallinde birinci derecede yardımlarından yararlandığımız Manisa Şoförler Odasının Başkanlığına yeni seçilen değerli başkanımızı ve yeni yönetim kurulumuzu yürekten kutluyorum. Hem tanışmak, hem de iş birliği konusunda kendisinden beklenilenlere cevap vermeye hazır olduklarını beyan etmek üzere makama teşrif etmişler. Ben, kendilerini bir kez daha görmüş olmaktan duyduğum mutluluğumu ifade etmek istiyorum, hem de üstlendikleri son derece önemli ve ağır görevde kendilerine kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.