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01 Aralık 2017 17:31

Vali Güvençer STK’larla buluştu

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Manisa Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanlığını ziyaret etti.

Vali Güvençer STK’larla buluştu

01 Aralık 2017 17:31


İlk olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Vali Güvençer, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bankoğlu ile bir süre sohbet etti. Başkan Erbil, Vali Güvençer’i konuk etmekten ve Manisa’ya dair güncel konuların görüşüldüğü ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vali Güvençer, burada birimleri de gezerek görev yapan personele başarılar diledi.


Daha sonra Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ikinci katında bulunan KOSGEB Manisa Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Güvençer, burada KOSGEB Manisa Hizmet Merkezi Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç’tan KOSGEB, kurumun işleyişi ve verilen destekler hakkında bilgi aldı. Vali Güvençer, Müdür Kılınç ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.


Son olarak Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneğini ziyaret eden Vali Güvençer, burada Dernek Başkanı Ufuk Tanık ve personel ile bir araya geldi. Başkan Tanık Dernek çalışmaları ve UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan ve bu yıl 478’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali hazırlıkları hakkında bilgi verdi.


Ziyaretlerin ardından değerlendirme yapan Vali Mustafa Hakan Güvençer, yoğun programından fırsat buldukça kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler yaptığını belirterek bugünkü ziyaretlerinden olumlu izlenimler edindiğini söyledi.




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