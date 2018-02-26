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26 Şubat 2018 19:12

Vali Güvençer, TGKYV yeni yönetimini ağırladı

Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı (TGKYV) Manisa Şube Başkanı Sıdıka Doğdu ve yönetimi, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti.

Vali Güvençer, TGKYV yeni yönetimini ağırladı

26 Şubat 2018 19:12


13 Şubat 2018 tarihinde yapılan olağan gelen kurul toplantısında TGKYV Manisa Şube başkanlığına seçilen Sıdıka Doğdu ve yönetimi ilk ziyaretini Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e yaptı. Ziyarette konuşan Başkan Doğdu kendilerini kabul ettiği için Vali Güvençer’e teşekkür ederek, yeni yönetimini tanıttı. Başkan Doğdu ziyarette Vali Güvençer’e vakfın çalışmaları ve yeni yönetim olarak planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Doğdu, “Yaptığımız genel kurul ile yeni yönetimle 3 yıllık görev üstenmiş bulunmaktayız. Amacımız güçsüzlere, kimsesizlere yardım elini uzatmaktır. O nedenle tüm Manisalıların bizlere destek vermesini bekliyoruz” dedi.


Vali Güvençer de Başkan Doğdu ve yönetimini tebrik ederek, yaptıkları işin çok hayırlı bir iş olduğunu belirtip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.




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